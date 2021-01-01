Ertuğrul Günay'dan Fikri Sağlar'a ders gibi başörtüsü cevabı!
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan başörtüsüne dil uzatan eski CHP'li Fikri Sağlar'a adalet göndermesi yaptı.
GÜNDEM 01.01.2021, 00:54
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski CHP'li Fikri Sağlar'a başörtüsü hakkındaki hadsiz açıklamalarından dolayı dikkat çeken bir göndermede bulundu.
Twitter'dan yaptığı açıklamasında adalet ve merhamet vurgusu yaparak başörtüsü tartışması üzerinden anlamlı mesajlar veren Günay, şu paylaşımı yaptı:
"Mesele bir yargıcın yahut bir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümünün zihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır."
Mesele bir yargıcın yahutbir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümününzihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır.
— Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) December 31, 2020
Mesele bir yargıcın yahutbir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümününzihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır. pushfn('ads'); — Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) December 31, 2020
Twitter'dan yaptığı açıklamasında adalet ve merhamet vurgusu yaparak başörtüsü tartışması üzerinden anlamlı mesajlar veren Günay, şu paylaşımı yaptı:
"Mesele bir yargıcın yahut bir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümünün zihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır."
Mesele bir yargıcın yahutbir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümününzihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır.
— Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) December 31, 2020
Mesele bir yargıcın yahutbir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümününzihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır. pushfn('ads'); — Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) December 31, 2020
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