Ertuğrul Günay'dan Fikri Sağlar'a ders gibi başörtüsü cevabı!

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, eski CHP'li Fikri Sağlar'a başörtüsü hakkındaki hadsiz açıklamalarından dolayı dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamasında adalet ve merhamet vurgusu yaparak başörtüsü tartışması üzerinden anlamlı mesajlar veren Günay, şu paylaşımı yaptı:

"Mesele bir yargıcın yahut bir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümünün zihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır."



Mesele bir yargıcın yahutbir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümününzihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır.

— Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) December 31, 2020



Mesele bir yargıcın yahutbir kamu görevlisinin başının örtülü ya da açık olması değildir; mesele kamu erki kullananların tümününzihninin açık, fikrinin, irfanının vicdanının hür, kişi hakkına saygılı, insaf, adalet ve merhamet duygusuna sahip olmasıdır. pushfn('ads'); — Ertuğrul Günay (@ErtugrulGunay) December 31, 2020

