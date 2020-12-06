Ertelenenler de ödenemiyor; mücbir sebep uygulansın

ATO Başkanı Gürsel Baran, ilk kısıtlama döneminde “mücbir sebep” kapsamına alınan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini, ancak yine de ödenemediğini belirtti. Baran, kepenk indiren esnafın “mücbir sebep” kapsamına alınmasını ve maddi kayıplarının karşılanmasını talep etti.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine karşı hükümetin 16 Mart tarihinde aldığı kısıtlama kararı nedeniyle birçok esnaf kapısına kilit vurdu. Bu süre içerisinde hükümetten etkili bir destek göremeyen esnaf zor günler yaşarken, konu ile ilgili Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’dan dikkat çeken bir talep geldi. Baran, kısıtlamaya tabi olan esnafların “mücbir sebep” kapsamına alınmasını ve maddi kayıplarının karşılanması gerektiğini kaydetti.



n Salgın nedeniyle gerçekleşen ilk kısıtlama döneminde “mücbir sebep” kapsamına alınan işletmelerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki vergi, SGK gibi yükümlülüklerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendiğini ifade eden Baran, “Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz” dedi.



Esnafın yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçları için ödeme takviminin Ocak ayında başlayacağını belirten Baran, “Mevcut şartlarda bu borçların ödenmesi konusunda da güçlükler olacak. Üyelerimiz yapılandırma ödemelerinin de ileri tarihe ertelenmesi beklentisi içindedir” ifadelerini kullandı.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN

