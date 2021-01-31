Ertelenen maçta gülen taraf Alanyaspor oldu

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda dün oynanan mücadele yağmur nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Mücadelenin 14. dakikasında Fatih Aksoy, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirmişti.

Bugün kaldığı yerden devam eden maçın 45. dakikasında Davidson farkı ikiye çıkardı. 60'ta Babacar takımının 3. golünü kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Gradel attı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 37'ye yükseltirken galibiyet hasreti 4 maça çıkan DG Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

