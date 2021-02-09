Ertelen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES tarihi belli oldu...
2021 yılı içerisinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES sınav tarihi açıklandı. Peki 2021 ALES başvuru tarihleri ne zaman balayacak?
GÜNDEM 09.02.2021, 10:42
2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan ALES, YDS, YKS, KPSS ve DGS sınavları için başvuruların alınacağı ve sınavın gerçekleştirileceği tarihler belli oldu.
ÖSYM'nin yayınlanan sınav takvimine göre daha önce ertelendiği duyurulan ALES Sınavı 21 Şubat tarihinde yapılacak.
ALES 2021 sınavının ne zaman yapılacağı da belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre ilk sınav 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek
2021 ALES sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 ALES başvuruları 12-22 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınavı için geç başvuru tarihi olarak ise 1 Nisan 2021 tarihi belirtildi.
ÖSYM'nin yayınlanan sınav takvimine göre daha önce ertelendiği duyurulan ALES Sınavı 21 Şubat tarihinde yapılacak.
ALES 2021 sınavının ne zaman yapılacağı da belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre ilk sınav 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek
2021 ALES sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 ALES başvuruları 12-22 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınavı için geç başvuru tarihi olarak ise 1 Nisan 2021 tarihi belirtildi.
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