Ersun Yanal'dan Galatasaray maçı sonrası itiraf!
Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Antalyasor'da teknik direktör Ersun Yanal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 02.01.2021, 21:59
Ersun Yanal, "Özgüven önemli. Oynadığınız futbolun hücum savunma kısımlarını birlikte oynamak önemli ve en büyük dileğimiz. Tek taraflı oynamak gerektiği zamanlar var, özgüveni tekrar kazanmak için. Güçlü ve iyi futbol oynayan bir takım Galatasaray. Onların da zaafları var, bizim daha fazla var." dedi.
Ersun Yanal, "Futbolda her maçın bir senaryosu var. Bu maçın senaryosunda mağlup olmamalıydık. İyi bir duruş sergilemeliydik.Bu böyle olmayacak hep. Başka türlü maçlar da var. Futbol oynamaya çalışan bir ekibe karşı gol atmaya yönelik plan da yaptık, başarılı olamadık. Hep böyle oynamayacağız. Daha pozitifini bazen oynuyoruz ve oynamaya çalışıyoruz da..." diye konuştu.
Ersun Yanal, "Futbolda her maçın bir senaryosu var. Bu maçın senaryosunda mağlup olmamalıydık. İyi bir duruş sergilemeliydik.Bu böyle olmayacak hep. Başka türlü maçlar da var. Futbol oynamaya çalışan bir ekibe karşı gol atmaya yönelik plan da yaptık, başarılı olamadık. Hep böyle oynamayacağız. Daha pozitifini bazen oynuyoruz ve oynamaya çalışıyoruz da..." diye konuştu.
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