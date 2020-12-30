Ersun Yanal: Sahadaki oyunumuzu bozmamalıydık!
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 6-0’lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda herkesin kariyerinde böyle maçların olabileceğini söyledi.
GÜNDEM 30.12.2020, 07:52
Antalyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında evinde ağırladığı Hatayspor’a 6-0 gibi farklı bir skor ile mağlup oldu.
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve yıldız oyuncu Lukas Podolski, alınan bu ağır mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ersun Yanal, “Futbolun içinde her şeyin olabileceğini gördük. Herkesin kariyerinde de böyle maçlar olabilir.” ifadelerini kullandı.
Yanal ayrıca, “Yediğimiz erken golün ardından oyun planından koptuk. Gerekli analizleri yapacağız. Oyun planının bu futbolcularla işlemesini sağlayacak ve sorunu ortadan kaldıracak olan kişi benim. Önümüze bakmamız lazım.” sözlerini dile getirdi ve imkânı olsa takımın formatını değiştirmek isteyeceğini söyledi.
Antalya ekibinin Alman yıldızı Lukas Podolski ise, “Takımım ve kendim adına taraftarlarımızdan özür diliyorum. Yenilsek de böyle olmamalı.” dedi.
“ Galatasaray karşılaşması ile birlikte önümüze bakmalı ve vazgeçmemeliyiz. Bugün ne olduysa takımca yapamadık.” diyen Podolski, takımdaki herkesin bu mağlubiyetten sorumlu olduğunu söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve yıldız oyuncu Lukas Podolski, alınan bu ağır mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ersun Yanal, “Futbolun içinde her şeyin olabileceğini gördük. Herkesin kariyerinde de böyle maçlar olabilir.” ifadelerini kullandı.
Yanal ayrıca, “Yediğimiz erken golün ardından oyun planından koptuk. Gerekli analizleri yapacağız. Oyun planının bu futbolcularla işlemesini sağlayacak ve sorunu ortadan kaldıracak olan kişi benim. Önümüze bakmamız lazım.” sözlerini dile getirdi ve imkânı olsa takımın formatını değiştirmek isteyeceğini söyledi.
Antalya ekibinin Alman yıldızı Lukas Podolski ise, “Takımım ve kendim adına taraftarlarımızdan özür diliyorum. Yenilsek de böyle olmamalı.” dedi.
“ Galatasaray karşılaşması ile birlikte önümüze bakmalı ve vazgeçmemeliyiz. Bugün ne olduysa takımca yapamadık.” diyen Podolski, takımdaki herkesin bu mağlubiyetten sorumlu olduğunu söyledi.
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