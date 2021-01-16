Ersun Yanal: İstediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz

Süper Lig’in 19'uncu haftasında Antalya’da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 27'ye yükseltirken, Antalyaspor’un puanı ise 25 oldu.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Bu maçtan sonra yollarımızı yukarıya doğru çevirmeliyiz demiştim. O günden bu yana 15 puanlık katkı ile hedefimize daha azimle yaklaşmak istediğimiz yere yaklaşmaya devam ediyoruz. Daha pozitif ve planlı oyunlar oynayacağız. Geçen sezon ve bu sezonun başında oldukça problemler yaşadık. Covid-19 ve sakatlıkların eksiklerini hissettiğimiz oyunlar oynadık. Oyuncularımız her geçen gün takım oyununda daha iyiler. Genç oyuncularımı takıma kazandırmakta oldukça iyiyiz” dedi.

Futbolcularının bugünkü oyun planına sadık, disiplinine ise bağlı kaldığını sözlerine ekleyen Ersun Yanal, “Bu mutluluk verici. Antalyaspor, 7 sakat futbolcunun takıma katılması ve genç oyuncular ile birlikte ikinci yarıda üst sıralara tırmanan bir takım olacaktır. Oynayan ve oynamayan oyuncuların maç kazanma arzusu ve istek beni mutlu ediyor” diye konuştu.

