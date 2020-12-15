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Ersin Tatar’dan ABD’nin yaptırım kararına sert tepki!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, “ABD’yi bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz” dedi.

GÜNDEM 15.12.2020, 21:48
Ersin Tatar’dan ABD’nin yaptırım kararına sert tepki!
ABD, dün Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası ( CAATSA) kapsamında uygulayacağı yaptırımları açıklamıştı.
İHA'nın haberine göre yaptırım listesinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyordu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, “ABD'yi bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz. NATO'nun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar müttefiklik ilişkisi ile de bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.
“ABD'nin 1974 yılında Kıbrıslı Türkleri toplu katliamdan kurtaran Kıbrıs'taki Türk Barış Harekatı'nı gerekçe göstererek aldığı haksız ambargo kararı hala hafızalardadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “ABD'nin kısa bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırarak, Rum tarafının silahlanmasına neden olabilecek talihsiz bir başka karar aldığı da yine hatırlanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti kendi savunmasını güçlendirmek için egemen bir ülke olarak bir karar almıştır. ABD'nin bu karara saygı göstermesi gerekmektedir. Türkiye aleyhine alınan bu tür kararlar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için gerekli olan tedbirleri alma yönündeki kararlılığını etkilemeyecektir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının varlığının yegâne güvencesi olan Anavatan Türkiye'nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyoruz” dedi.
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