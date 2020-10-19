Ersin Tatar kimdir?

Ersin Tatar, 7 Eylül 1960'ta Lefkoşa'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini KKTC'de gören Tatar, 1974 Kıbrıs Harekatı'nın ardından Londra'da bulunan Forest School'da eğitimine devam etti. 1982 senesinde Ersin Tatar Cambridge Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına İngiltere'de başlayan Ersin Tatar Asil Nadir'in medyaya girmesiyle birlikte 1990'da Show Tv ve Cine5 kanallarının kurucu genel müdürlüğünü yaptı. Ersin Tatar 1992-2001 yılları arasında Show TV Genel Koordinatörlük görevini sürdürdü. Ayrıca Tatar, 1996'da KKTC'nin ilk özel televizyon kanalı Kanal T'yi kurdu.

Tatar'ın siyasi kariyeri 2003 yılında başladı. 5 Mayıs 2009'da Ersin Tatar, KKTC Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

Ersin Tatar, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

27-28 Ekim 2018'deki UBP Kurultayı'nda Hüseyin Özgürgün ile ikinci tura kalan Tatar, Özgürgün'ün yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Genel Başkan seçildi.

18 Ekim 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar, KKTC'nin 5. cumhurbaşkanı oldu.

Ayrıca iyi derecede İngilizce bilen Ersin Tatar evli ve iki çocuk babasıdır.

