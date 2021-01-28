Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Türkiye’nin KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesindeki desteği için teşekkür etti.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs meselesindeki son durum ve Covid-19 salgını gibi konuların ele alındığı belirtildi.Tatar, Erdoğan’a Covid-19 salgınıyla mücadelede KKTC’de aşıya ihtiyaç duyulduğunu ve iki ülke arasındaki dayanışma ve birliktelikten duyduğu mutluluğu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Covid-19 salgını ile mücadelede kullanılacak olan 20 bin dozluk Sinovac aşısının ikinci partisinin yarın sabah ambulans uçakla Türkiye’den KKTC'ye gelecek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

