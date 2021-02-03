Ersin Destanoğlu'ndan flaş itiraf!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Ersin'in açıklamaları:



"Puan kaybetmek istemezdik. Yol kazası oldu, önümüzde uzun bir yol var. İlk yarıda da bu kayıpları yaptık ama lider bitirdik. Konyaspor maçında yeni bir seriye başlamak istiyoruz. İkinci yarı daha iyiydik ama çok zaman geçirme oldu. Havayı yakalayamadık."

