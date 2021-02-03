Erol Mütercimler'den flaş Boğaziçi Üniversitesi iddiası

Erol Mütercimler, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanması sonrasında yaşanan protestolar üzerinden Boğaziçi Üniversitesi için dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Erol Mütercimler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bile bu arazinin taşınabileceğini ileri sürdü.

Halk TV'deki programda konuşmacılardan birisinin 'Hocam Boğaziçi taşınacak mı?" sorusuna Erol Mütercimler, "Evet. Umarım ki böyle bir ihtimal yoktur. Böylesi bir ihtimal beni çok ürkütüyor. Bütün bu olaylardan bahane edilerek 'biz bu üniversiteyi buradan Avcılar'a yada Tekirdağ'a götürüleceğiz' diyebilirler. Burası cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile halledilebilir" dedi.

