Erol Bulut'un resmini paylaşmıştı! Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye cevap
Erol Bulut'un resmini paylaşan Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye transfer için olumsuz cevap verdi.
GÜNDEM 20.01.2021, 22:30
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Erol Bulut'un resmini paylaşan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, yaşanan gelişmeler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sabuncuoğlu, Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiğini duyurdu.
Cenk Tosun'un gündeme gelmesinin ardından Twitter'dan açıklamada bulunan TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu "Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 20, 2021
Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 20, 2021
Cenk Tosun'un gündeme gelmesinin ardından Twitter'dan açıklamada bulunan TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu "Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.
— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 20, 2021
Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 20, 2021
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