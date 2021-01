Erol Bulut'un resmini paylaşmıştı! Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye cevap

Erol Bulut'un resmini paylaşan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, yaşanan gelişmeler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sabuncuoğlu, Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiğini duyurdu.

Cenk Tosun'un gündeme gelmesinin ardından Twitter'dan açıklamada bulunan TRT Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu "Fenerbahçe hem Ersun Yanal hem de Erol Bulut döneminde bizzat Cenk Tosun’a durumunu sordu ama oyuncu şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.



