Erol Bulut'un elindeki kağıtta ne yazdığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maç esnasında sarı-lacivertli teknik direktör Erol Bulut'un ekrana yansıyan bir görüntüsü çok konuşuldu.

Erol Bulut değişiklikler öncesinde elindeki kağıda bakarken görüntülenirken sosyal medyada bu an için, "Emre Belözoğlu Erol Bulut'a taktik yolluyor" şeklinde yorumlar geldi.



Fenerbahçe Futbol A Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Söz konusu görüntünün speküle edildiğini belirten Yemeniciler, "Hocanın yardımcılarıyla diziliş belirlediği bilgi notudur bu. Hangi oyuncu girince nasıl bir diziliş olur önceden çalışılır. Hemen hemen her maçta da olan bir durumdur" ifadelerini kullandı.

