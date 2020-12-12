Erol Bulut'tan yenilgi sonrası flaş açıklama!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:55
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'te teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Erol Bulut'un açıklamaları;
Konuşacak hiçbir şey yok. Beşiktaş maçında da aynı şey oldu. Rakip 5-6 pozisyon buldu, 4 gol attı. Bugün Yeni Malatyaspor 4-5 pozisyonun 3'ünü değerlendirdi. Haklı olarak kazandılar. Sorumluluk hepimize ait. Neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz.
Neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım.
Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında sorunlarımız var ciddi anlamda. Mental bir sorun var. Bir şey var kesinlikle. Sorumluluk bana, bize ait.
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'te teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Erol Bulut'un açıklamaları;
Konuşacak hiçbir şey yok. Beşiktaş maçında da aynı şey oldu. Rakip 5-6 pozisyon buldu, 4 gol attı. Bugün Yeni Malatyaspor 4-5 pozisyonun 3'ünü değerlendirdi. Haklı olarak kazandılar. Sorumluluk hepimize ait. Neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz.
Neden deplasmanda kazanıp neden evde kazanamıyoruz. Bunun bir çaresini bulmak gerekiyor açıkçası. Sorumluluk bize ait. Bunu çözecek kadar dürüst olmamız lazım. Bir sorun var. Bu sorunu en hızlı şekilde çözmemiz lazım.
Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında sorunlarımız var ciddi anlamda. Mental bir sorun var. Bir şey var kesinlikle. Sorumluluk bana, bize ait.
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