Erol Bulut'tan transfer açıklaması!
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük'ü mağlup ettikleri maçın ardından transfer hakkında konuştu.
GÜNDEM 03.10.2020, 21:53
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İşte Erol Bulut'un açıklaması;
Milli maç arası bizim için iyi olacak. Eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Birkaç görüştüğümüz isim var transfer gerçekleşecek gibi gözüküyor.
Milli maç arası bizim için iyi olacak. Eksiklerimizi gidermek istiyoruz. Birkaç görüştüğümüz isim var transfer gerçekleşecek gibi gözüküyor.
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