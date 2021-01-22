Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 22.01.2021, 00:36
Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç sonu değerlendirmelerde bulundu.
Bulut, "Bu gece zor Sivasspor deplasmanından 3 puan almak isterdik, 1 puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele hele böyle zor bir deplasmanda, Sivasspor'a karşı. Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce olsun, maçtan sonra olsun yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuz anların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde buradan ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız olsun, biz olsun, sportif direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bi şekilde devam edecek" dedi.
Mesut Özil'in ne zaman takıma katılacağı sorusu üzerine Bulut yanıt vererek, "Mesut Özil'in, karantina süreci var. O bittiğinde, ondan sonra her şey istedğimiz şekilde gelişecek, aramıza en kısa zamanda katılacaktır. Zaten uzun bir süre bu karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza girdiğinde 15-16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Ama İngiltere'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini sahada, aramızda inşallah göreceğiz" dedi.
Bulut, "Bu gece zor Sivasspor deplasmanından 3 puan almak isterdik, 1 puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele hele böyle zor bir deplasmanda, Sivasspor'a karşı. Söylemek istediğim başka bir şey var. Maçtan önce olsun, maçtan sonra olsun yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuz anların hiçbiri yayınlanmıyor. Biz kendimizi en iyi şekilde buradan ifade etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bunu da zaten yeterince başkanımız olsun, biz olsun, sportif direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bi şekilde devam edecek" dedi.
Mesut Özil'in ne zaman takıma katılacağı sorusu üzerine Bulut yanıt vererek, "Mesut Özil'in, karantina süreci var. O bittiğinde, ondan sonra her şey istedğimiz şekilde gelişecek, aramıza en kısa zamanda katılacaktır. Zaten uzun bir süre bu karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza girdiğinde 15-16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Ama İngiltere'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini sahada, aramızda inşallah göreceğiz" dedi.
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