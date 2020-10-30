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Erol Bulut'tan kritik Jose Sosa kararı!
Trabzonspor karşılaşmasının devre arasında kulübeye çekilen Arjantinli yıldız Jose Sosa için karar verildi.
GÜNDEM 30.10.2020, 16:50
Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk ettiği maça ilk 11’de başlayan ancak etkisiz bir performans sergileyen Jose Sosa’yı Erol Bulut devre arasında oyundan alınmıştı.
45 yaşındaki teknik adam, deneyimli futbolcu için kararını verdi. Teknik direktör Erol Bulut, Jose Sosa’ya Antalyaspor maçında da ilk 11’de yer verecek. 35 yaşındaki futbolcuyla özel olarak görüşen Bulut’un, “Bu hafta da 11’desin” mesajını verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin sezon öncesinde bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa, sezonun geride bıraktığımız kısmında 6 maçta görev yaptı. 6 karşılaşmanın 4 tanesine ilk 11’de başlayan Arjantinli yıldız, 2 gol kaydetti. 1 tane de asist yapan 35 yaşındaki orta saha 3 gole katkı sağladı.
Sarı-lacivertliler bu sezonki 7. maçında Antalyaspor’a konuk olacak. 2 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan maçın başlama saati ise 20.00.
45 yaşındaki teknik adam, deneyimli futbolcu için kararını verdi. Teknik direktör Erol Bulut, Jose Sosa’ya Antalyaspor maçında da ilk 11’de yer verecek. 35 yaşındaki futbolcuyla özel olarak görüşen Bulut’un, “Bu hafta da 11’desin” mesajını verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin sezon öncesinde bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Jose Sosa, sezonun geride bıraktığımız kısmında 6 maçta görev yaptı. 6 karşılaşmanın 4 tanesine ilk 11’de başlayan Arjantinli yıldız, 2 gol kaydetti. 1 tane de asist yapan 35 yaşındaki orta saha 3 gole katkı sağladı.
Sarı-lacivertliler bu sezonki 7. maçında Antalyaspor’a konuk olacak. 2 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumu’nda oynanacak olan maçın başlama saati ise 20.00.
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