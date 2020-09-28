Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, golsüz beraberlikle sona eren Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, kadro olarak henüz hazır olmadıklarını belirten Bulut, geriden geldiklerini ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Erol Bulut, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak, "Yeni gelen arkadaşlarımız var, hazır değiller henüz tamamen. 3. bölgede yakaladığımız pozisyonları daha net ve iyi değerlendirmemiz lazım. Orada hala biraz arayış içindeyiz açık söylemek gerekirse. Kanatta ve merkezde kimi daha iyi değerlendireceğimize bakacağız. Samatta forvette yer alacak, yanında, sağında, solunda, arkasında kim daha iyi olur bakacağız. Kamp döneminde tüm bu oyuncular elimizde yoktu. Biraz geriden geliyoruz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ı öven Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Galatasaray'ı gördünüz geçen seneden beri beraber oynayan ve uyum sağlamış bir takım" diye konuştu.

