Erol Bulut'tan flaş Bakasetas itirafı!

Fenerbahçe’nin başarılı teknik direktörü Erol Bulut, futbolculuk döneminde de forma giydiği Yunanistan’da, Sports24’e konuştu. Bulut, birçok konuda önemli itirafta bulundu.



Takıma PAOK’tan katılan Yunan futbolcu Pelkas’ı değerlendiren Bulut, “Ona sahip olduğum için mutluyum. Pelkas tam da benim aradığım oyuncu. Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, bu transferi 2 saatte bitirdi.” ifadelerini kullandı.



Alanyaspor’dan öğrencisi olan Bakasetas transferinden sonuç çıkmadığını söyleyen Erol Bulut, “Açıkçası hem Bakasetas’a hem de Pelkas’a sahip olmak isterdim. Bakasetas’ın Pelkas’ın transferiyle bir ilgisi yok. İkisi birbirinden farklı oyuncular. Alanyaspor ile anlaşma sağlayamadık. Bakasetas en sevdiğim oyunculardan biri, yeniden birlikte olup olmayacağımızı zaman gösterecek.” açıklamalarında bulundu.



Son olarak Yunan Ligi’nin Türkiye Süper Ligi’ne benzediğini söyleyen başarılı teknik adam, “Yunan Ligi, Türkiye Ligi’ne çok benziyor. Oradan başka transfer yapabilir miyim zaman gösterecek. Birçok oyuncu hakkında fikrim var.” ifadelerini kullandı.

