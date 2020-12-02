Erol Bulut'tan derbi mağlubiyeti sonrası flaş değişiklik!

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında sular durulmuyor. En son 15 yıl önce Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe, yıllar sonra Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a yine 4-3'lük skorla mağlup oldu. 2020 yılı içerisinde önce Trabzonspor'a, sonrasında Galatasaray'a ve en son da Beşiktaş'a kendi evinde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun yıllar rakiplerine kendi evinde boyun eğmemişti.

Trabzonspor ve Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a ise 4-3 kaybeden Sarı Kanarya, ezeli rakipleri karşısında Kadıköy'de oynadığı maçlardaki psikolojik üstünlüğünü bu yıl kaybederken, Beşiktaş derbisinde sahada oynanan oyun sonrasında bazı şeyleri daha kaybetti. Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş maçının ardından değişimin sinyallerini verse de sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin değişmesi beklenen ilk 11'ini merak ediyor.

Süper Lig'de Konya'nın ardından ikinci mağlubiyetini Kara Kartal'a karşı alan Fenerbahçe'de derbide birçok isim, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Savunmada Gökhan ve Lemos'un performansı eleştirilirken, Novak ise kayda değer hiçbir varlık gösteremedi. Orta sahada Sosa da beklentilerin çok altında kaldı. Skorer'de yer alan habere göre; Erol Bulut, gol atmasına rağmen Cisse'nin performansından da memnun kalmadı. Bu hafta Denizlispor ile oynayacak olan sarı-lacivertlilerde kadro büyük oranda değişecek. Gustavo cezalı, Perotti ise sakat olduğu için bu ikilide zorunlu değişim yaşanacak.



Erol Bulut, iyileşmesi halinde sağ bekte Nazım Sangare'yi düşünüyor. Savunmada ayrıca Serdar Aziz ve Caner Erkin'in 11'e dönmesi bekleniyor. Gustavo'nun yerine Ozan'ı çekmeyi planlayan Erol Bulut, forvet arkasında Mert Hakan Yandaş'ı, sağ kanatta ise Ferdi Kadıoğlu'nu oynatabilir. Forvette ise Thiam seçimi sürpriz olmaz. Derbinin kötülerinden Sosa ise Gustavo cezalı olduğu için yine 11'deki yerini alabilir.



İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Denizlispor karşısında sahaya sürmeyi planladığı 11: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mame Thiam

