Erol Bulut'tan Beşiktaş derbisi için sürpriz hamle!
Erol Bulut, Beşiktaş derbisi için sürpriz hamleler yaparak ezeli rakibini devirmenin planlarını yapıyor.
GÜNDEM 26.11.2020, 10:02
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Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler yavaş yavaş belli oluyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir form grafiği yakalan sarı-lacivertliler, bu grafiği ezeli rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde.
Çiçeği burnunda teknik adam, Beşiktaş mücadelesine sürpriz bir hamle yapmayı düşünüyor. Bulut’un yakından ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu’nun yüksek ihtimali siyah-beyazlılara karşı ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Ligin ilk 2 haftasında da sahaya 11’de çıkan ancak daha sonra Jose Sosa ve Diego Perotti’nin takıma katılımıyla yedeğe geçen Kadıoğlu, yeniden 11’e dönüyor.
Çiçeği burnunda teknik adam, Beşiktaş mücadelesine sürpriz bir hamle yapmayı düşünüyor. Bulut’un yakından ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu’nun yüksek ihtimali siyah-beyazlılara karşı ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Ligin ilk 2 haftasında da sahaya 11’de çıkan ancak daha sonra Jose Sosa ve Diego Perotti’nin takıma katılımıyla yedeğe geçen Kadıoğlu, yeniden 11’e dönüyor.
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