Erol Bulut'tan Beşiktaş derbisi için sürpriz hamle!

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler yavaş yavaş belli oluyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir form grafiği yakalan sarı-lacivertliler, bu grafiği ezeli rakibi karşısında da sürdürmenin peşinde.

Çiçeği burnunda teknik adam, Beşiktaş mücadelesine sürpriz bir hamle yapmayı düşünüyor. Bulut’un yakından ilgilendiği Ferdi Kadıoğlu’nun yüksek ihtimali siyah-beyazlılara karşı ilk 11’de sahada olması bekleniyor. Ligin ilk 2 haftasında da sahaya 11’de çıkan ancak daha sonra Jose Sosa ve Diego Perotti’nin takıma katılımıyla yedeğe geçen Kadıoğlu, yeniden 11’e dönüyor.

