Erol Bulut takımını böyle hazırlıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakiplerini analiz ederek her rakibinin durumuna göre takımını maçlara hazırlıyor.

Alanyaspor maçında rakibine topu vererek oyun planını bozan Bulut, Erzurumspor maçında öne geçemeyerek, orta sahada rakibine baskı yaparak sonuca ulaştı. Rakibine saygı duruşunu hiçbir zaman değiştirmeyen Erol Bulut, rakip analizi ile ezbere bir oyun kurgusu yerine ‘benzersiz bir sistem futbolu’ tercih ediyor.

Oyuncularının istekli ve iddialı görünümünden oldukça memnun olan Bulut, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik ederek gurur duyduğunu yineledi.

