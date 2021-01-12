Erol Bulut takımını böyle hazırlıyor!
Erol Bulut, takımını rakiplerini analiz ederek her maça farklı şekilde hazırlıyor.
GÜNDEM 12.01.2021, 17:12
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakiplerini analiz ederek her rakibinin durumuna göre takımını maçlara hazırlıyor.
Alanyaspor maçında rakibine topu vererek oyun planını bozan Bulut, Erzurumspor maçında öne geçemeyerek, orta sahada rakibine baskı yaparak sonuca ulaştı. Rakibine saygı duruşunu hiçbir zaman değiştirmeyen Erol Bulut, rakip analizi ile ezbere bir oyun kurgusu yerine ‘benzersiz bir sistem futbolu’ tercih ediyor.
Oyuncularının istekli ve iddialı görünümünden oldukça memnun olan Bulut, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik ederek gurur duyduğunu yineledi.
Alanyaspor maçında rakibine topu vererek oyun planını bozan Bulut, Erzurumspor maçında öne geçemeyerek, orta sahada rakibine baskı yaparak sonuca ulaştı. Rakibine saygı duruşunu hiçbir zaman değiştirmeyen Erol Bulut, rakip analizi ile ezbere bir oyun kurgusu yerine ‘benzersiz bir sistem futbolu’ tercih ediyor.
Oyuncularının istekli ve iddialı görünümünden oldukça memnun olan Bulut, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik ederek gurur duyduğunu yineledi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü