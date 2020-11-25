Erol Bulut onay verdi, F.Bahçe'de 4 isimle imza atılıyor

F.Bahçe, yaz transfer döneminde kadrosunu 18 isimle güçlendirmişti. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'un kadroyu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

Ziraat Türkiye Kupası 4.turunda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de genç futbolcuların performansı yüzleri güldürdü. Erol Bulut sağ bekte Uğur Kaan Yıldız'a şans verdi. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkarken genç oyuncunun profesyonel sözleşmeye imza attığı ortaya çıktı.

Öte yandan Karagümrük'le yapılan hazırlık maçında bir gol atıp, bir asist yapan Serhat Ahmetoğlu'nun yanı sıra Uğur Kaan Yıldız, kaleci Bartu Kulbilge ve orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

