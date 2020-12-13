Erol Bulut: Neden evimizde kazanamıyoruz?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, iç sahada 3-0'lık skorla kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İç sahada neden 3 maçtır üstüste kaybettiklerini araştıracaklarını söyleyen Bulut, " Bugün konuşacağımız hiçbir şey yok. Maçtan önce dedim, rakip uzun toplarla gelecek. Bunların hiçbirini kazanamadık. Rakip 4-5 kere geldi ve değerlendirdi. Haklı olarak kazandılar. Bu sorumluluk hepimize ait. Neden evimizde kazanamıyoruz? Bunun çaresini bulmalıyız. Biz kazanmak için bütün opsiyonları çalışıyoruz. Evimizde gösterdiğimiz performansla 3 maçta mağlup olduk. Sorumluluk bize ait. Bir sorun var. Bunu çözmemiz lazım en hızlı şekilde. Birbirimize dürüst olarak. Hücum anlamında pozisyonlara giriyoruz ama defans anlamında ciddi sorun var. Rakiplerin evimizdeki pozisyonlarının hepsi gol oluyor gibi. Kendi sahamızda mental bir sorun var. Bir şey var kesinlikle!" dedi.

