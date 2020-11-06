Erol Bulut, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a verdiği sözü tuttu!

Sezon başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Kasım ayının ortasında sistem oturur" diyen Sarı Kanarya'nın genç hocası Erol Bulut, ligin ilk 7 haftasında performansıyla zirveye oturdu.

Genç teknik adam özellikle 8-22 Kasım arasındaki milli maç arasını da iyi değerlendirmek istiyor. Teknik heyet ‘kusursuz bir takım' parolasıyla hareket ediyor. Fenerbahçe, şu ana kadar geride kazanılan topları hızlı şekilde hücuma taşıma konusunda sıkıntı yaşarken Erol Bulut, bu sıkıntıyı da milli arada yapacağı çalışmalarla gidermeyi planlıyor.



Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. “En büyük görevimiz Erol Hoca'ya yardım etmek” diyen Emre Belözoğlu, “Tamamen Erol Hoca'nın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz. Aldığımız sonuçlar tüm camiayı mutlu ediyor. İyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Camiamızdan; sabır, destek ve güven istiyoruz” diye konuştu.



1- Uyum periyodu kayıpsız

18 yeni transfere sahip, birbiriyle oynama pratiği fazla bulunmayan oyuncularla yola çıkan Erol Bulut, geride kalan 7 haftada yenilmedi.

2- Ciddi rakiplerle oynadıFenerbahçe’nin fikstürü de kolay değildi. Trabzonspor ve Galatasaray gibi ezeli rakipleriyle oynadı, Çaykur Rizespor ve Göztepe deplasmanlarını aradan çıkardı.

3- Sistemle fazla oynamadıElindeki geniş kadroyu kullanırken herkese forma vermeye çalıştı. Sistemle fazla oynamadan istikrar yakaladı

