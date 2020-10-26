Erol Bulut açıkladı! İşte galibiyetin şifresi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in altıncı haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki teknik adam, 1-0 geriye düştükten sonra takımına galibiyeti getiren faktörün ikinci yarı öncesi yapılan Jose Sosa-Papiss Cisse değişikliği olduğunu söylerken şunları kaydetti:



"İkinci yarı yaptığımız Sosa-Cisse değişikliği ile daha atak ve baskılı oynamayı hedefledik. Oyun anlamında iyiye doğru gidince iki değişiklik daha yaptık ve bu da takımı ateşledi. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz de bu sonuçta etkili oldu. 1-0 geriye düştükten sonra müthiş mücadele ettik. 1'i istedik, 2'yi attık. 2'yi istedik, 3'ü attık. 4'ü de bulabilirdik ama olmadı. Neticede çok iyi bir geri dönüş yaptık.

Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beraberlik ya da mağlubiyetler yaşanacaktır ama inşallah sezon sonuna dek namağlup ilerleme şansını yakalarız. Ben ve oyuncularım elimizden geleni yapacağız. Ufak tefek hatalar illa ki olacaktır. Defansta ve bitiricilikteki eksikleri kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah yolumuza bu şekilde devam ederiz."

