Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırısı kamerada!

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin Ermenistan ordusu tarafından füzeyle vurulduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sınıra kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki şehirde sivilleri hedef alan Ermenistan, kente iki gündür saldırı düzenliyor.

Görüntülerde günlük hayatın devam ettiği bir caddedeki binalardan gerçekleşen patlama ve hemen ardından insanların panikle kaçışması yer alıyor.

Azerbaycan yönetimi, Gence'de iki sivilin yaşamını yitirdiğini ve onlarcasının da yaralandığını açıklamıştı.

Gence kentinde 330 bin insan yaşıyor.

