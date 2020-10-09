Ermenistan'ın çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha edildi
Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha etti.
GÜNDEM 09.10.2020, 14:52
Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracı imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Kayıtlarda, sıra halinde saldırı hazırlığında bulunan tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
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