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Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine dair MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." denildi.
GÜNDEM 11.10.2020, 11:53
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin, "Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.
Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi.
Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, "Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." ifadeleri kullanıldı.
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