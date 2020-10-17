Ermenistan'ın alçak saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısı 12'ye yükseldi.
GÜNDEM 17.10.2020, 04:16
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İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.
Gence'deki saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Enkaz altında kalan sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.
Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti.
Ermenistan'ın Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.
Gence'deki saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Enkaz altında kalan sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.
Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti.
Ermenistan'ın Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.
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