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Ermenistan'dan Türkiye'yi de ilgilendiren saldırı! BTC'ye füze atıldı
Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na Ermenistan tarafından füzeli saldırı yapıldığı bildirildi.
GÜNDEM 06.10.2020, 22:56
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Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.
BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.
BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
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