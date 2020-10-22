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Ermenistan'dan skandal! Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler
Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde skandala imza attı.
GÜNDEM 22.10.2020, 20:35
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Ermenistan Kamu Radyosu, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberinde skandala imza attı. Pop şarkıcısı Serdar Ortaç'a ait 2000 yılında Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çekilen bir fotoğraf servis edildi.
Ermenistan bir skandala daha imza attı ve Popçu Serdar Ortaç'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını, öldürüldüğünü iddia ettiği Azeri askeri için kullandı...
11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanılması skandala neden oldu.
Öte yandan iki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirtmişti.
Ermenistan bir skandala daha imza attı ve Popçu Serdar Ortaç'ın 2000 yılında bedelli askerlik yaparken çekilmiş fotoğrafını, öldürüldüğünü iddia ettiği Azeri askeri için kullandı...
11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanılması skandala neden oldu.
Öte yandan iki gün önce Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları üzerine bir açıklama yapan Serdar Ortaç, gerekirse Azerbaycan için askere gidebileceğini belirtmişti.
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