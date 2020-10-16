Ermenistan'dan çok tehlikeli tahrik!

Azerbaycan- Ermenistan arasında varılan ateşkes, Ermenistan tarafından defalarca ihlal edildi. Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek çatışmaları sürdürürken saldırılarını gerçekleştirdiği bölgelerde hasar meydana geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad bölgesine, Ermenistan işgali altındaki Gubadlı bölgesinden roketli saldırı düzenlenmiştir” denildi.

Saldırıda sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği öğrenildi.

Öte yandan Ermenistan ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Terter kent merkezindeki yıkım görüntülendi. Gün içerisinde yüzlerce roket ve havan mermisinin isabet ettiği kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yerinin büyük hasar aldığı görüldü. Sivillerin çoğu kenti terk ederken, bazı siviller ise evlerindeki sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

