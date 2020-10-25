Ermenistan'da skandal görüntüler! İnsan hakları suçu işliyorlar

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarma operasyonları devam ederken, Ermenilerden bir skandal görüntü daha.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı çocuk askerleri kullanarak uluslararası insan hakları suçu işlediğine dikkat çekti.

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

