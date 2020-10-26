Ermenistan'da sınır birlikleri komutanını görevden alındı
Azerbaycan'ın başarılı saldırıları sonrası Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birliklerinin komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı görevden aldı.
GÜNDEM 26.10.2020, 21:58
Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayıp ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunda sınır birlikleri komutanı Vaghinak Sarkisyan görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan kararnamede, "Vaghinak Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi sınır birliklerinin komutanlığı görevinden alındı" ifadelerine yer verildi. Sarkisyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin herhangi bir detay yer almadı.
Söz konusu kararın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine alındığı kaydedildi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından yayınlanan bir başka kararnameyle sınır birlikleri komutanlığı görevine Arman Maralchyan atandı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan kararnamede, "Vaghinak Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi sınır birliklerinin komutanlığı görevinden alındı" ifadelerine yer verildi. Sarkisyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin herhangi bir detay yer almadı.
Söz konusu kararın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine alındığı kaydedildi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından yayınlanan bir başka kararnameyle sınır birlikleri komutanlığı görevine Arman Maralchyan atandı.
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