Ermenistan'da papazlar çocuk askerleri vaftiz edip cepheye sürdü
Azerbaycan karşısında tutunamayıp ağır kayıplar veren Ermenistan yönünü çocuklara çevirdi. Askere aldıkları çocukları papazlar eşliğinde vaftiz edip cepheye süren Ermenistan savaşı kazanmayı umuyor.
GÜNDEM 03.11.2020, 20:22
Savaştıracak asker bulamayan Ermenistan, çocukları askere almakta buldu. İki papazın çocukları vaftiz ederken çocukların yüzündeki korku net şekilde okundu.
Dağlık Karabağ'ın sözde yönetiminin savunma bakan yardımcısı Arthur Sarkisyan'ın öldürülmesiyle, Ermenistan ordusundaki çözülme artarken geçen hafta gönüllülere verilen askeri eğitimin fotoğraflarını servis eden Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez çok konuşulacak kareleri dünyaya servis etti.
Dağlık Karabağ'daki ormanlık alanda silah altına alınan çocuk askerlerin papazlar tarafından vaftiz edildiği dikkat çekerken vaftiz töreninden sonra askerlerin boynuna ahşap haçlar takılıyor. Öte yandan Ermenistan şimdiye kadar 1177 askerinin öldüğünü açıkladı.
İşte o kareler:
Dağlık Karabağ'ın sözde yönetiminin savunma bakan yardımcısı Arthur Sarkisyan'ın öldürülmesiyle, Ermenistan ordusundaki çözülme artarken geçen hafta gönüllülere verilen askeri eğitimin fotoğraflarını servis eden Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bu kez çok konuşulacak kareleri dünyaya servis etti.
Dağlık Karabağ'daki ormanlık alanda silah altına alınan çocuk askerlerin papazlar tarafından vaftiz edildiği dikkat çekerken vaftiz töreninden sonra askerlerin boynuna ahşap haçlar takılıyor. Öte yandan Ermenistan şimdiye kadar 1177 askerinin öldüğünü açıkladı.
İşte o kareler:
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