Ermenistan'da deprem oldu! Iğdır'da da hissedildi
Ermenistan’da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Iğdır'da da hissedildi.
GÜNDEM 05.02.2021, 19:51
AFAD, Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde can kaybı yada yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Ermenistan'ın Ararat kentinde meydana gelem deprem yerin 2,1 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
Deprem Iğdır’ın Aralık ilçesinde de hissedildi.
Ermenistan'ın Ararat kentinde meydana gelem deprem yerin 2,1 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
Deprem Iğdır’ın Aralık ilçesinde de hissedildi.
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