Ermenistan'da deprem oldu! Iğdır'da da hissedildi

AFAD, Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde can kaybı yada yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ermenistan'ın Ararat kentinde meydana gelem deprem yerin 2,1 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Deprem Iğdır’ın Aralık ilçesinde de hissedildi.

