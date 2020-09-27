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Ermenistan'a bu sözlerle tepki gösterdi! "Tescilli provokatör"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini bildirdi.
GÜNDEM 27.09.2020, 12:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin olarak açıklamada bulundu.
Oktay, Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı lanetlediğini söyledi.
Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."
Oktay, Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırıyı lanetlediğini söyledi.
Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."
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