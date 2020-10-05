Ermenistan yine saldırdı! Bakü'ye çok yakın
Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesine çok uzakta yer alan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün çok yakınında bulunan Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzelerle saldırdı.
GÜNDEM 05.10.2020, 08:43
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Ermenistan ordusu, dün saban saatlerinde işgal ettiği ve çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ bölgesinin uzağında bulunan Gence, daha sonra ise sanayi bölgesi olan Mingeçevir kentlerini hedef almıştı.
BAŞKENT BAKÜ'NÜN YAKINI HEDEF ALINDI
Ermenistan, dün akşam saatlerinde ise yine çatışma bölgesinin çok uzağında yer alan Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı. Hedef alınan iki noktanın başkent Bakü'ye yakın olması dikkat çekti.
300 KM'LİK 2 FÜZE SALDIRISI
AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu. Azerbaycan, Ermenistan'ı defalarca sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlememesi konusunda uyarmıştı.
BAŞKENT BAKÜ'NÜN YAKINI HEDEF ALINDI
Ermenistan, dün akşam saatlerinde ise yine çatışma bölgesinin çok uzağında yer alan Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı. Hedef alınan iki noktanın başkent Bakü'ye yakın olması dikkat çekti.
300 KM'LİK 2 FÜZE SALDIRISI
AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu. Azerbaycan, Ermenistan'ı defalarca sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlememesi konusunda uyarmıştı.
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