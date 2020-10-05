Ermenistan yine saldırdı! Bakü'ye çok yakın

Ermenistan ordusu, dün saban saatlerinde işgal ettiği ve çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ bölgesinin uzağında bulunan Gence, daha sonra ise sanayi bölgesi olan Mingeçevir kentlerini hedef almıştı.

BAŞKENT BAKÜ'NÜN YAKINI HEDEF ALINDI

Ermenistan, dün akşam saatlerinde ise yine çatışma bölgesinin çok uzağında yer alan Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı. Hedef alınan iki noktanın başkent Bakü'ye yakın olması dikkat çekti.

300 KM'LİK 2 FÜZE SALDIRISI

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu. Azerbaycan, Ermenistan'ı defalarca sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlememesi konusunda uyarmıştı.

