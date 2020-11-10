Ermenistan yenilgiyi kabul etti! Paşinyan'dan flaş Karabağ mesajı

Son Dakika Haberi: Ermenistan Devlet Başkanı Nikol Paşinyan, bir mesajda Azerbayan toprağı olan Karabağ'da hezimete uğradıklarını kabul etti.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla savaşı 13.00 itibarıyla sonlandıran anlaşmaya imza atmak zorunda kaldığını aktaran Paşinyan, "Sevgili, yurttaşlarım, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim. Kişisel olarak benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadelerini kullandı.



Paşinyan kararı, "Askeri durum ve duruma en yakın insanların takdirine yönelik derin bir analiz sonucu" aldığını belirterek, "Karar, yaratılan durumda en iyi çözümün bu olacağına dair inanca dayanıyor. Buna ilişkin ilerleyen günlerde bir mesaj yazacağım" yazdı.

"Geleceğimizi planlamak ve geçmişin hatalarını tekrar etmemek için bağımsızlık yıllarımızı analiz etmeliyiz" ifadelerini kullanan Paşinyan, "Sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağız. Çok yaşa Ermenistan, çok yaşa Artsakh" diyerek mesajını sonlandırdı.



Anlaşmaya göre; Ermenistan Birleşmiş Milletler kararlarını yerine getirecek, sırasıyla 15 Kasım, 20 Kasım ve 1 Aralık'ta bazı bölgeleri Azerbaycan'a teslim edecek. Mevcut cephe hattı Moskova saatiyle gece yarısı itibarıyla durdurulacak. Rusya Federasyonu, beş yıl boyunca Laçin Koridoru'nun korunması için arabulucu olarak görev yapacak.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00.00 (TSİ) itibaren ateşkesin başladığını duyurdu. Putin, anlaşma kapsamında, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacağını" teyit etti.



Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den itibaren gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sonucunda beş şehir, dört kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarmıştı. Dağlık Karabağ'ın kalbi niteliğindeki Şuşa'nın ele geçirilmesi, Ermenistan için en büyük darbe olmuştu. Zira Şuşa, Hankendi'yi yukarıdan gören bir konumda bulunuyordu.

