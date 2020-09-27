Son Dakika
Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu
Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırılar esnasında bölgede görev yapan AA ekibini de hedef aldı.
GÜNDEM 27.09.2020, 14:42
AA ekibi, sabah erken saatlerde, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları görüntülemek üzere ateş hattına gitti.
Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.
Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.
Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.
Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
Kapanlı köyü yakınında son duruma ilişkin çekimler yapan habercilerin çalıştığı bölgede önce havada iki insansız hava aracı görüldü.
Aynı anda bölgede TRT ekibi ile birlikte görev yapan AA ekibinin bulunduğu nokta hedef alınarak, Ermenistan tarafından havan topu atışları yapılmaya başladı. Birden fazla top atışının gerçekleştiği saldırıda habercilerin 100 metre yakınına da mermi düştü.
Kendilerini ekip aracının arkasına atan haberciler, saldırıdan son anda kurtuldu.
Top atışları sürerken, AA ve TRT ekipleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Sheffield United
|2
|0
|20. Fulham
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Levante
|2
|3
|10. Cádiz
|2
|3
|11. Osasuna
|3
|3
|12. Huesca
|3
|2
|13. Eibar
|2
|1
|14. Deportivo Alaves
|3
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Atletico Madrid
|0
|0
|17. Barcelona
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü