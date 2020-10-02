Ermenistan şokta! Paşinyan istenmeyen adam ilan edildi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülke içinde ciddi sorunlar yaşamaya başladığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi halkın güvenini sarstı, Türk mallarına boykot isteyen Paşinyan’ı esnaf ‘Batarız’ diye reddetti. Hürriyet'te yer alan habere göre Rusya Lideri Putin'in eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a doğum günü mesajı göndermesi Paşinyan'ın gözden çıkarılığı yorumlarına neden oldu.

Ermenistan’daki gelişmelerle ilgili gelen ‘son durum değerlendirme raporu’, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ülke içinde güvenilirliğinin de dibe vurduğunu gösteriyor.



“İyice köşeye sıkışan Paşinyan, iç kamuoyuna, ‘Türkler bizi 100 yıl önce kesti. Şimdi de kesmek istiyor’ gibi propagandaya başladı ama kendisini içeride de ciddiye alan yok. Paşinyan’ın dış dünyada da beklediği desteği alamaması Erivan’da şaşkınlık yaratmış durumda.



Başta ılımlı gibi gözüken, ancak bir süre sonra tüm siyasi rakiplerini hapse atmaya başlayan Paşinyan siyasi ve ekonomik açıdan köşeye sıkıştıkça, Azerbaycan’ı hedef göstermeye başladı. Rusya’nın çatışmalar başladıktan 4 gün sonra devreye girme çabaları dikkat çekici. Rusya da Paşinyan’a sıcak bakmıyor. Paşinyan’ın hapse attığı sonra kefaletle serbest bıraktığı eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’a Moskova’nın doğum günü mesajı göndermesi manidardı. Moskova’nın bu tutumu Erivan yönetiminde rahatsızlık yarattı.

