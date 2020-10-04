Ermenistan sivilleri hedef alıyor! Şehirlere füze ve top atışı yapıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Mingeçevir şehrine roket, Teter şehrine topçu bataryalarıyla saldırdığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından "Ermenistan, Mingeçevir şehrine füze atışı, Terter şehrine de top atışları ile saldırdı, yaralılar var" açıklaması yapıldı.

Bakanlık, saldırılar sonucu yaralananların olduğunu açıkladı.

"Çaresizliğin barbarca ifade edilmesi..."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" dedi.

