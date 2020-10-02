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Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor.
GÜNDEM 02.10.2020, 17:55
Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda.
Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.
Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor.
AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.
Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu.
Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor.
AA muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor.
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