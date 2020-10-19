Ermenistan ordusuna ait yeni hedefler yok edildi
Ermenistan’a ait hedefler Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.
GÜNDEM 19.10.2020, 09:16
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 18 Ekim gün boyunca ve 19 Ekim sabaha karşı Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Hadrut-Cebrayıl yönünde ve Araz Nehri boyunca operasyonların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 T-72 tankı, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-30, 1 D-20 obüs ve 11 askeri aracın imha edildiği bildirildi.
Aynı zamanda birçok yönden savaş mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1.Motorlu Tüfek Alayında bulunan 63. tank taburunun kurmay başkanı öldürüldü, 1. tabur komutanı ve yardımcısı Gevorg Makaryan ise yaralandığı aktarıldı.
Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor
Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerden ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
Açıklamada Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 T-72 tankı, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-30, 1 D-20 obüs ve 11 askeri aracın imha edildiği bildirildi.
Aynı zamanda birçok yönden savaş mevkilerini kaybeden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 1.Motorlu Tüfek Alayında bulunan 63. tank taburunun kurmay başkanı öldürüldü, 1. tabur komutanı ve yardımcısı Gevorg Makaryan ise yaralandığı aktarıldı.
Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor
Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerden ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
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