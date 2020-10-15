Ermenistan ordusu cephenin farklı yönlerine çekilmek zorunda kaldı
Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda cephe hattında farklı yönlere çekildi.
GÜNDEM 15.10.2020, 09:33
1
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun devam ettiği aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-20, 1 D-30, 2 D-1 obüs, birkaç İHA ve askeri araçların imha edildiği bildirildi.
Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine sabah erken saatlerden itibaren ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, 4 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, 1 D-20, 1 D-30, 2 D-1 obüs, birkaç İHA ve askeri araçların imha edildiği bildirildi.
Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim yerlerine sabah erken saatlerden itibaren ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü