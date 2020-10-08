Ermenistan ordusu, Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı yerlere saldırdı
Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.
GÜNDEM 08.10.2020, 11:11
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları yaptı.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı.
Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.
Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.
Ermenistan silahlı güçlerinin gece saatlerinde Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü. Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 1,5 metrelik bir çukur meydana geldi.
Saldırının gece saatlerinde, caddenin işlek olmadığı bir anda meydana gelmesi sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak füzenin isabet ettiği bir sivil araç, okul, müze ve caddedeki dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.
Füzenin düşmesi sonucu işletmesi tamamen harabe hale gelen Genceli esnaf Suphan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanının büyük hasar gördüğünü, artık kullanılmaz halde olduğunu söyledi.
Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Ermenistan'ın aralıksız bir şekilde Gence'de sivillere ait yerleri hedef aldığını belirten Hüseyin, "Bu saldırıyla Ermenistan'ın amacı ve hedefinin ne olduğu yeniden ortaya çıktı." dedi.
Ermenistan ordusunun saldırıları nedeniyle 27 Eylül'den bu yana 31 sivil hayatını kaybetti.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada da Goranboy ilinde 1 sivilin Ermenistan ordusunun top atışları sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ermenistan'ın son günlerdeki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e çıktı.
Gence'ye Ermenistan ordusunca sabaha karşı atılan füzeler nedeniyle birkaç evde ve araçta da hasar oluştu.
Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.
Ermenistan silahlı güçlerinin gece saatlerinde Gence'de fırlattıkları füze, Nizami Gence Müzesi ile bir ortaokulun yakınına düştü. Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 1,5 metrelik bir çukur meydana geldi.
Saldırının gece saatlerinde, caddenin işlek olmadığı bir anda meydana gelmesi sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak füzenin isabet ettiği bir sivil araç, okul, müze ve caddedeki dükkanlarda büyük maddi hasar meydana geldi.
Füzenin düşmesi sonucu işletmesi tamamen harabe hale gelen Genceli esnaf Suphan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanının büyük hasar gördüğünü, artık kullanılmaz halde olduğunu söyledi.
Çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Ermenistan'ın aralıksız bir şekilde Gence'de sivillere ait yerleri hedef aldığını belirten Hüseyin, "Bu saldırıyla Ermenistan'ın amacı ve hedefinin ne olduğu yeniden ortaya çıktı." dedi.
Ermenistan ordusunun saldırıları nedeniyle 27 Eylül'den bu yana 31 sivil hayatını kaybetti.
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