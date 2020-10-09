Ermenistan neden Gence şehrini hedef alıyor?

Yaşadığı mağlubiyet psikolojisini kendi kamuoyundan ve uluslararası destekçilerinden saklamaya çalışan Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini hedef alarak insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Katil Ermenistan ordusunun sivillerin canlarına kasteden ilkesiz duruşu, Azerbaycan’ın haklı mücadelesine verilen uluslararası desteğin daha da artmasına neden oluyor.



Azerbaycan’ın en büyük şehirlerden Gence, son bir haftada iki kez Ermenistan’ın terör saldırılarına hedef oldu. 5 gün önce Gence şehrini Rus yapımı İskender füzeleriyle vuran ve 50’ye yakın masum Azerbaycanlı sivili katleden Ermenistan ordusu, dün sabah yine Gence’ye saldırdı. Peki üst üste vurulan Gence şehri neden hedefte? İşgalci Ermenistan ordusunun Gence’yi hedef almasında iki sebep bulunuyor. Birincisi Gence’nin geniş bir nüfus barındırıyor olması. 2016 rakamlarına göre 330 bin nüfusa sahip dev bir yerleşim alanı olan Gence, 2 buçuk milyon nüfuslu başkent Bakü’nün ardından Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olarak dikkat çekiyor. Saldırıların ikinci nedeni ise Gence şehrinin Ermenistan’a coğrafi yakınlığı. Envanterindeki hiçbir füzenin başkent Bakü’ye ulaşamayacağının farkında olan Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliğinin bir işareti olan, Bakü’den sonraki en kıymetli şehri olarak bilinen Gence’yi hedef alıyor. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’ın terör saldırılarına karşı ülke sınırlarını hava savunma sistemleriyle koruma altına alması acil bir zorunluluk olarak göze çarpıyor.



Ermenistan’ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ, Azerbaycan’ın askeri operasyonları sonucunda yeniden asıl sahiplerine dönmek üzere… Son yediği darbelerle birlikte kaybetme psikolojisini derinden yaşayan Ermenistan, sivil yerleşim yerlerini vurarak kendince ‘yıkılmadım’ mesajı veriyor. Savaş ahlakının olmadığını Hocalı’da yaptığı acımasız katliamla en açık şekilde kanıtlayan Ermenistan devleti, sivillere yönelik vahşi saldırılarıyla uluslararası meşruiyetini her geçen gün daha da kaybediyor. Azerbaycan ordusu, Karabağ’da ele geçirdiği bölgelere yerleştirilen işgalci Ermeni sivilleri insani yöntemlerle Ermenistan’a geri gönderirken, Ermenistan tarafı ise kana susamış vahşiler gibi, savunmasız sivilleri hayattan koparmaya devam ediyor. Bugüne dek Azerbaycan ile yaşadığı her gerilimde savaşı başlatan taraf olan Ermenistan, ısrarla sürdürdüğü nefret politikalarıyla insan hakları örgütlerinin ve savunucularının tepkisini çekmeye devam ediyor.

