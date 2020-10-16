Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.
GÜNDEM 16.10.2020, 14:28
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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.
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